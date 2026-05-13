La Juventus ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lecce grazie a un gol di Dusan Vlahovic. La squadra ha mostrato determinazione e resistenza durante tutta la partita, riuscendo a mantenere il risultato sotto pressione. Il match si è svolto in modo equilibrato, con occasioni da entrambe le parti, ma alla fine il gol decisivo è arrivato grazie all’attaccante serbo.

"> Dusan Vlahovic Brilla nella Vittoria della Juventus contro il Lecce. LECCE, ITALIA – 9 MAGGIO 2026 – Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha segnato un’importante vittoria per la sua squadra con un gol decisivo durante la partita di Serie A contro l’US Lecce, tenutasi allo Stadio Via del Mare. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-0, e Vlahovic ha dimostrato di essere tornato a pieno regime dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per un lungo periodo. Dopo l’incontro, il giocatore ha espresso la propria soddisfazione per la performance della Juventus, affermando che il team ha dimostrato grande resilienza, soprattutto nei momenti finali della partita.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus: vittoria 1-0 grazie a determinazione e resilienza sotto pressione.

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