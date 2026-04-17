Pressione alta sotto controllo grazie a un grasso ‘amico’

Recenti studi confermano che l’obesità è collegata all’aumento della pressione arteriosa, che può portare a problemi cardiovascolari. La relazione tra il peso corporeo e la salute del cuore è stata oggetto di analisi approfondite, evidenziando come il controllo del grasso corporeo possa influenzare positivamente la pressione sanguigna. La prevenzione e la gestione di questi fattori sono diventate prioritarie nelle strategie di salute pubblica.

Ormai si sa: l’ obesità causa pressione alta e l’ipertensione, a sua volta, provoca le malattie cardiovascolari, principale causa di morte nel mondo. Ma cosa c’è nel grasso che influenza la funzione dei vasi e il controllo della pressione? A rispondere ora è una nuova ricerca, pubblicata su ‘Science’ da un team della Rockefeller University, che accende i riflettori sul grasso beige termogenico, un tipo di tessuto adiposo – distinto dal grasso bianco – che aiuta il corpo a bruciare energia e che, in effetti, agisce anche sulla pressione. Basandosi su evidenze cliniche che dimostrano come le persone con grasso bruno abbiano minori probabilità...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pressione alta sotto controllo grazie a un grasso ‘amico’ 4+ Hours Easy English for Beginners | US Healthcare Conversations A1 B2 Notizie correlate Marzo sotto l’alta pressione: ma ecco quando cambia tuttoAncona - Scontro tra più mezzi pesanti tra Ancona Nord e Sud, tratto chiuso per ore e lunghe code verso. Meteo di inizio marzo, Italia sotto una solida alta pressione: le previsioni fino a giorno 3L’inizio di marzo si apre con una situazione meteorologica estremamente stabile, caratterizzata dal dominio incontrastato dell’anticiclone. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ipertensione arteriosa, cervello e cuore le prime vittime: i valori da tenere sotto controllo; BCE, la rotta sui tassi si allunga, energia in calo e inflazione sotto controllo frenano le mosse; Pioggia intensa nel Teramano, smottamenti e strade sotto controllo; Ospedale di Ciriè, doppio episodio di violenza: personale sotto pressione. Pressione alta sotto controllo grazie a un grasso ‘amico’Il mistero della pressione alta si cela in un tipo di tessuto adiposo: la ricerca su ‘Science’. Ormai si sa: l’obesità causa pressione alta e l’ipertensione, a sua volta, provoca le malattie cardiovas ... lapresse.it Pressione alta: i 5 alimenti che possono aiutare a tenerla sotto controlloSecondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa una persona adulta su tre soffre di ipertensione. La pressione alta, spesso definita killer silenzioso, non dà sintomi evidenti ma ... blitzquotidiano.it Punte di 26°C, domenica l'alta pressione si indebolisce #3BMeteo - facebook.com facebook