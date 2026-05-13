Durante la partita tra Juventus e Lecce, sono stati annullati due gol alla squadra di casa. Le decisioni sono state prese dall’arbitro a causa di presunte irregolarità rilevate durante il check del Var. In entrambi i casi, sono state segnalate violazioni delle regole sul fuorigioco e sulla posizione dei giocatori al momento del tiro. La partita si è conclusa con alcune discussioni tra le due squadre e il pubblico sugli episodi controversi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel recente match tra Juventus e Lecce, la squadra bianconera ha visto ben due gol annullati, sollevando interrogativi e polemiche tra tifosi e analisti calcistici. La gara, disputata allo stadio Allianz di Torino, ha visto la Juventus dominare il gioco, ma le decisioni arbitrali hanno infiammato il dibattito. Il primo gol annullato alla Juventus è arrivato nel corso del primo tempo. Il centrocampista bianconero ha trovato la rete con un tiro preciso, ma la VAR ha intervenuto per segnalare un presunto fuorigioco. L’arbitro, dopo aver esaminato le immagini, ha confermato la sua decisione.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus: due gol annullati contro il Lecce, ecco i motivi principali.

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