Juve Fiorentina | per quali giocatori può essere l’ultima gara all’Allianz Stadium

L’ultima partita tra la Juventus e la Fiorentina allo Juventus Stadium potrebbe rappresentare un addio per alcuni giocatori. Diversi calciatori, attualmente in forza a entrambe le squadre, sono in scadenza di contratto o potrebbero lasciare il club al termine della stagione. La sfida potrebbe essere quindi l’ultimo incontro ufficiale per alcuni di loro in questa cornice.

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