Lega A domenica alle 12.30 derby Roma e gare di Como Juve e Milan

La Lega calcio ha annunciato il calendario della 37ª e penultima giornata di Serie A, che si svolgerà domenica alle 12.30. La giornata include il derby di Roma e le partite di Como, Juventus e Milan. Il programma è stato comunicato prima di conoscere l’esito del posticipo tra Napoli e Bologna, in programma alle 20.00 per la 26ª giornata.

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