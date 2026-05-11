Lega A domenica alle 12.30 derby Roma e gare di Como Juve e Milan
La Lega calcio ha annunciato il calendario della 37ª e penultima giornata di Serie A, che si svolgerà domenica alle 12.30. La giornata include il derby di Roma e le partite di Como, Juventus e Milan. Il programma è stato comunicato prima di conoscere l’esito del posticipo tra Napoli e Bologna, in programma alle 20.00 per la 26ª giornata.
La Lega calcio serie A ha diffuso il programma della 37a e penultima giornata di campionato, senza attendere l’esito di Napoli-Bologna, posticipo della 26a, al via alle 20.45. Si giocheranno alle 12.30 di domenica prossima, 17 maggio, le partite delle squadre impegnate nella corsa ad un pass europeo: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e anche Pisa-Napoli, ma se i partenopei fossero già qualificati alla Champions giocheranno sempre domenica ma alle 18. Per le altre partite, questo il programma: Inter-Verona alle 15, Atalanta-Bologna alle 18, Cagliari- Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese alle 20.45...🔗 Leggi su Feedpress.me
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