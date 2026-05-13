Juan Jesus sta per terminare la sua avventura con il Napoli. Al momento, ci sono trattative in corso con lo Sporting e l'Atlético Mineiro, che hanno mostrato interesse per il difensore brasiliano. La cessione sembra imminente, e le parti coinvolte stanno definendo gli ultimi dettagli. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata, ma le trattative sono in fase avanzata.

Juan Jesus si prepara a chiudere la sua esperienza con il Napoli. Il difensore brasiliano, classe 1991, è in scadenza di contratto e non dovrebbe proseguire il proprio percorso in azzurro. A fine stagione saluterà quindi il club da svincolato. La separazione apre nuovi scenari di mercato. Il giocatore potrà scegliere la prossima destinazione a parametro zero e diversi club stanno già valutando il suo profilo. La sua esperienza internazionale e la conoscenza del calcio europeo lo rendono un’opzione interessante per più società. Secondo quanto riferito da Ekrem Konur, su Juan Jesus ci sarebbe l’interesse dello Sporting CP. Il club portoghese segue la situazione e potrebbe muoversi nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juan Jesus lascia Napoli: Sporting e Atlético Mineiro su di lui

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