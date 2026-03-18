Napoli cosa filtra su Juan Jesus | tornerà a disposizione con il Cagliari?

A Napoli, si parla del ritorno di Juan Jesus. Il difensore brasiliano, che indossa il numero 5, non ha partecipato alla partita contro il Torino, ma si prepara a tornare disponibile per la prossima trasferta in Sardegna contro il Cagliari. La sua presenza in campo è attesa con interesse dai tifosi e dalla squadra.

Juan Jesus aspetta il suo momento. Il difensore brasiliano, numero 5 azzurro, ha saltato la sfida contro il Torino ma scalpita per tornare titolare nella prossima trasferta in Sardegna. Secondo le ultime informazioni filtrate da Castel Volturno, il centrale potrà riprendere il suo posto nella retroguardia di Conte già nella partita di venerdì 20 marzo contro il Cagliari. Un ritorno fondamentale per gli equilibri difensivi dei partenopei, che continuano a costruire la loro risalita in campionato. Juan Jesus, il segnale positivo da Castel Volturno. Le notizie che arrivano dal centro di allenamento partenopeo sono incoraggianti per il numero 5. Come riportato da Pasquale Tina, inviato di Radio Marte a Castel Volturno, “Juan Jesus può giocare: può farcela, rientrando dopo qualche buon allenamento”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, cosa filtra su Juan Jesus: tornerà a disposizione con il Cagliari? Articoli correlati Juan Jesus: «Stellini lo chiamiamo il nostro mister scudetto, c’era lui contro il Cagliari in panchina l’anno scorso»Stanislav Lobotka e Juan Jesus hanno parlato a Dazn dopo la vittoria del Napoli contro il Sassuolo. Leggi anche: Napoli, novità importanti per il ritorno di Lobotka! Ecco cosa filtra per Cagliari Una raccolta di contenuti su Juan Jesus Temi più discussi: Lobotka e Juan Jesus out per Napoli-Lecce? Ecco cosa filtra sulla decisione di Conte; Allarme Napoli, si ferma Juan Jesus: cosa filtra per il match con il Lecce; Infortunio Juan Jesus, il Mattino: ecco cosa filtra dallo staff medico; Infortunio Juan Jesus, Il Mattino: ecco cosa filtra dallo staff medico. Juan Jesus ci sarà contro il Cagliari? Cosa filtra da Castel VolturnoJuan Jesus non vede l'ora di tornare titolare nel Napoli di Antonio Conte. Il difensore brasiliano ha saltato la partita contro il Torino, ma spera di riprendere regolarmente il suo posto nella retrog ... msn.com Infortunio Juan Jesus, è in dubbio per il Lecce: cosa filtra da Castel VolturnoNon si tratta di un problema grave, ma di un affaticamento che potrebbe complicare i piani dello staff tecnico proprio alla vigilia della gara. tuttonapoli.net Mercato Napoli, attenzione al futuro di #Lukaku, Juan Jesus, #Anguissa e soprattutto Lucca e Lang Il Corsport sottolinea che ci sarà un cambio di registro puntando su calciatori con un'età media decisamente più bassa di quella attuale. https://www.ilnapolista.i - facebook.com facebook Clamoroso retroscena Juan Jesus: "Stavo per partire a gennaio 2025, vi racconto" x.com