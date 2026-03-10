Miu Miu FW26 | l’arte del discomfort che sfida l’occhio

La sfilata di Miu Miu per la collezione AutunnoInverno 2026 si è conclusa a Parigi, presentando una linea che combina capi semplici con dettagli di disturbo intenzionale. La maison ha mostrato abiti che sfidano gli standard estetici tradizionali, inserendo elementi che creano una sensazione di discomfort. La collezione ha suscitato interesse tra addetti ai lavori e appassionati.

La sfilata di Miu Miu per la stagione AutunnoInverno 2026 ha chiuso la settimana della moda parigina con una collezione che mescola semplicità e un elemento di disturbo intenzionale. L’evento si è svolto a Parigi il 10 marzo 2026, presentando una visione dove l’imperfezione diventa linguaggio stilistico. Miuccia Prada ha guidato il marchio verso una sintesi tra il DNA del brand e le dinamiche contemporanee, utilizzando l’essenziale come tela bianca per proiettare un universo profondo e quotidiano. Il risultato è una tensione visiva definita come discomfort, caratterizzata da dettagli volutamente fuori asse che rompono l’armonia tradizionale dell’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

