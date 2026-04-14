Miu Miu Literary Club torna a Milano | libri girlhood e cultura cool secondo Miuccia Prada

Durante la Milano Design Week, mentre molte persone si spostano tra installazioni e eventi, Miuccia Prada ha deciso di dedicarsi alla cultura con il ritorno del Miu Miu Literary Club. L’iniziativa invita il pubblico a fermarsi e leggere, promuovendo libri e tematiche legate alla girlhood e alla cultura contemporanea. La scelta di Prada si distingue per un approccio diverso rispetto alla frenesia della settimana, puntando sulla lentezza e sulla riflessione.

A Milano, mentre tutti corrono tra installazioni e party della Milano Design Week, Miuccia Prada fa esattamente il contrario: rallenta tutto e ti dice, in pratica, “ fermati un attimo e leggi ”. E no, non è una vibe nostalgica a caso — è proprio il core della seconda edizione del Miu Miu Literary Club. Il progetto di Miu Miu torna infatti con “A Women’s Education”, un format che sembra un salotto letterario old-school ma filtrato con estetica super contemporanea. Due giorni, al Circolo Filologico Milanese, tra talk, reading e performance, dove la moda fa un passo indietro per lasciare spazio alle idee. E sì, è esattamente quello che Prada predica da anni: cultura first, sempre.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Miu Miu Literary Club torna a Milano: libri, girlhood e cultura cool secondo Miuccia Prada Da Dior a Chanel, da Miu Miu a Prada, i modelli della prossima stagione che sono già diventati un cultL’inverno non è ancora finito ma la moda ci aiuta a percepire in anticipo il profumo della bella stagione in arrivo. Leggi anche: Miu Miu Hobo Wander Mini: Pelle Matelassé e Logo Oro Le politiche del desiderio nel nuovo Miu Miu Literary Club. Dal 22 al 24 aprile al Circolo Filologico Milanese #ANSA x.com Da Giorgio Armani a Prada, da Zimmermann a Hermès, passando per Miu Miu. Cinquina di variazioni sul tema dell’overall, nata nel perimetro del workwear e oggi (anche) di lusso. - facebook.com facebook