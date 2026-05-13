Joe Gans il matematico del ring dalla boxe scientifica

Da gazzetta.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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"A matter of color': una questione di colore. Mirabile, la proprietà di sintesi di Ernest Hemingway, per i titoli ancora di più che per le frasi, che spesso suonavano come sentenze. O verdetti, per meglio dire.  Così il grande scrittore volle intitolare il racconto che dedicò a Joe Gans, per rendere l'idea di quanto un nero nato nella seconda metà dell'Ottocento a Baltimora dovesse faticare per guadagnarsi uno spicchio di qualsiasi cosa: che si trattasse di pane, dignità o di una chance per il titolo mondiale. Joe Gans cominciò a capire sin dai suoi primi anni quanto quelle tre cose fossero tra di esse legate strette, perché senza pane non c'è dignità e soltanto una volta rivelatosi degno un uomo può aspirare a meritarsi ciò che è in grado di conquistare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Joe Gans, il matematico del ring dalla boxe "scientifica"
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