A Piacenza, un progetto ha messo insieme pratiche religiose e sport sociali, creando uno spazio dove si alternano incontri di preghiera e sessioni di boxe. Due leader religiosi hanno condiviso momenti di preghiera sullo stesso ring, coinvolgendo persone di diverse fedi e provenienze. L'iniziativa mira a favorire l'integrazione attraverso attività che uniscono spiritualità e sport.

? Punti chiave Come possono il Vangelo e il Corano convivere in un ring?. Chi sono i leader religiosi che hanno unito le preghiere?. Perché atleti di 15 nazioni diverse scelgono questa specifica palestra?. Come può la boxe aiutare concretamente chi combatte il Parkinson?.? In Breve Partecipazione di Maria Rosa Trucchi e del paziente Claudio Piria.. Atleti provenienti da 15 nazioni diverse frequentano la palestra.. Attività motoria dedicata ai malati dell'Associazione Parkinsoniani di Piacenza.. Lettura del Vangelo e canto coranico dell'imam Yassen Ben Thaabit.. Don Giuseppe Lusignani e l’imam Yassen Ben Thaabit hanno condiviso il ring del palazzetto dello sport di Piacenza per inaugurare la nuova sede della Boxe Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piacenza, il ring dell’integrazione: tra preghiere e boxe sociale

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I colpi in fronte fanno male #boxing #pugilato in collab con @greenhillitalia485

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