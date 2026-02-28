Una ragazzina di 15 anni si trova in una palestra di boxe tra circa cinquanta uomini che colpiscono il sacco o si allenano sul ring. La giovane ha dichiarato di sentirsi realizzata quando è sul ring, trovando in questa attività un senso di soddisfazione. La scena si svolge in un ambiente frequentato da appassionati di sport da combattimento, dove l’atmosfera è caratterizzata dall’intensità degli allenamenti.

Entrare in una palestra dove una cinquantina di uomini colpiscono il sacco o si battono sul ring e trovarci una ragazzina di 15 anni fa un certo effetto. Ma Ilary Ciobotaru vive questa situazione con naturalezza, tanto che in soli due anni è arrivata al titolo italiano: "Avevo bisogno di qualcosa che mi aiutasse a sfogarmi – racconta - perciò mi son buttata sullo sport. Sentivo di voler provare una disciplina da combattimento e ho scelto quella giusta. La boxe mi piace un sacco: quando sono sul ring riesco ad esprimermi come in nessun altro posto". Tutto è cominciato nell’ottobre del 2023, quando la giovane pesarese, babbo rumeno e mamma moldava, si è affidata al maestro Roberto Verzolini: "E’ lui che mi ha aiutato a capire la tecnica e il fascino di questo sport, con l’aiuto di Patrizio e Riccardo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ilary stregata dalla boxe: "Sul ring mi realizzo"

La grande boxe torna al PalaCosta: in programma sette incontri sul ringTorna al PalaCosta di Ravenna la grande boxe con l’evento previsto per domenica con inizio alle 16.

Boxe. Sapone con il venezuelano Bellorin. Domenica sul ring di via BolognaDario Sapone ha messo nel mirino il titolo italiano dei pesi supergallo, ma il regolamento impone ai pugili che ambiscono alla cintura tricolore lo...