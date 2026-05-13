A 92 anni, prossima ai 93, un'icona del cinema ha attirato l’attenzione sul red carpet della prima serata del Festival di Cannes 2026. Indossando un trucco viola, ha sfilato tra le luci e le telecamere, facendo parlare di sé tra le immagini della manifestazione. La presenza di questa figura nel contesto della kermesse ha suscitato curiosità e discussioni tra gli spettatori e i media.

Misteri della vita e di questi tempi, è una star di 92 anni (quasi 93, da compiere il prossimo 23 maggio) a conquistare il red carpet della prima serata del Festival di Cannes 2026. È Joan Collins. Un fenomeno di fascino e di talento che osa laddove le altre sue colleghe, anche molto più giovani, non osano farlo. Simbolo di un tempo d’oro del cinema che non ha mai abbandonato. Sul suo volto, i segni del tempo, naturali e una grande vitalità. Sguardo brillante, voglia di stupire e di osare ora e sempre. Joan Collins Cannes 2026: il suo trucco viola e rosa a 92 anni conquista la Croisette. Non abbandona il fascino dei capelli cotonati, la star della soap opera più famosa di tutti i tempi, Dinasty.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Joan Collins con il trucco viola a 92 anni conquista Cannes 2026

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