Festival di Cannes 2026 | Joan Collins 92 anni un quadro di longevità con raccolto cotonato e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri voti

Il Festival di Cannes 2026 si apre con un red carpet ricco di sorprese e star di lunga data. Tra le presenze più commentate, una celebrità di 92 anni con un look caratterizzato da un raccolto cotonato e trucco rosa, che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Accanto a lei, altri protagonisti indossano vari beauty look, creando un mosaico di stile e eleganza. La manifestazione si prepara a portare sul grande schermo nuovi film e a coinvolgere pubblico e critica.

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