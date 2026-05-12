Festival di Cannes 2026 | Joan Collins 92 anni un quadro di longevità con raccolto cotonato e make-up pink e gli altri beauty look sul red carpet con i nostri voti
Il Festival di Cannes 2026 si apre con un red carpet ricco di sorprese e star di lunga data. Tra le presenze più commentate, una celebrità di 92 anni con un look caratterizzato da un raccolto cotonato e trucco rosa, che ha attirato l’attenzione degli spettatori. Accanto a lei, altri protagonisti indossano vari beauty look, creando un mosaico di stile e eleganza. La manifestazione si prepara a portare sul grande schermo nuovi film e a coinvolgere pubblico e critica.
È arrivato il momento di alzare il sipario sul festival del cinema in Costa Azzurra e fare il pieno di beauty look che sanno già d'estate.🔗 Leggi su Vanityfair.it
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