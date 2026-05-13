Joan Collins a Cannes | un’apparizione che lascia senza parole

A 92 anni, Joan Collins ha partecipato al festival di Cannes, salendo sul red carpet e attirando l’attenzione. La serata ha visto anche l’assegnazione di alcune Palme d’Oro e l’assenza di alcuni attori e registi di rilievo. Tra le varie presenze, si sono distinti altri ospiti e celebrities che hanno calpestato la famosa passerella. La manifestazione si è svolta con un calendario ricco di eventi e premi.

. A 92 anni Joan Collins ha rubato la scena sul red carpet di Cannes, ma la serata ha riservato molte altre sorprese tra Palme onorarie e grandi assenze. Joan Collins, regina assoluta della prima notte di Cannes, domina la Croisette a 92 anni e trasforma l’apertura del Festival in un omaggio vivente al grande divismo, mentre il cinema mondiale accende i riflettori sulla sua passerella più celebre e l’ Italia, sorprendentemente, resta fuori dalla selezione principale. La 79ª edizione del Festival di Cannes. È cominciata così la 79ª edizione del Festival di Cannes, con il Grand Théâtre Lumière che ha inaugurato dodici giorni di cinema e mondanità, tra applausi, dichiarazioni politiche e un red carpet che, ancora una volta, ha raccontato molto più dei film.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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