Jho Low, coinvolto nel caso 1MDB, ha presentato una richiesta di grazia all'ex presidente degli Stati Uniti. La sua domanda si basa sulla possibilità che Trump possa concedere l’assoluzione, anche se Low è attualmente irreperibile. Nel frattempo, il governo della Malaysia ha sospeso il mandato di cattura internazionale a suo carico, senza specificare i motivi ufficiali di questa decisione. La situazione rimane al centro di attenzione internazionale.

? Punti chiave Come può Trump concedere la grazia a un fuggitivo sconosciuto?. Perché la Malaysia ha sospeso il mandato di cattura di Jho Low?. Quali rischi corre il recupero dei 4,5 miliardi con questa richiesta?. Chi sta ostacolando la localizzazione del finanziere tra Cina e USA?.? In Breve Scandalo iniziato nel 2015 con distrazione di 4,5 miliardi di dollari dal fondo 1MDB.. Johari Abdul Ghani guida la taskforce malese per il recupero degli asset sottratti.. Accordo del 2019 per recuperare 1 miliardo tra beni di lusso e immobili.. Malaysia sospende mandato Interpol per favorire il rientro dei capitali nel Paese.. Il finanziere malese Jho Low ha presentato una richiesta di grazia al presidente statunitense Donald Trump per estinguere le accuse di corruzione e riciclaggio legate allo scandalo 1MDB.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Jho Low chiede la grazia a Trump: la strategia per il caso 1MDB

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