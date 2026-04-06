Jennifer Lopez Rihanna Kim Kardashian | sui red carpet tornano le pellicce ma l’Europa potrebbe vietarle a breve

Negli ultimi tempi, diverse celebrità sono state viste indossare pellicce sui red carpet, segnando un ritorno di questo capo nel mondo dello spettacolo. Questa tendenza si osserva anche sui social media, dove le immagini di outfit con pellicce si moltiplicano. Tuttavia, in Europa si discute la possibilità di mettere al bando questo tipo di abbigliamento, con una proposta di legge che mira a vietare la vendita e l’uso di pellicce naturali nel continente.

Dai social ai red carpet, la pelliccia sembra essere destinata a un ritorno in grande stile. Eppure, in Europa potrebbe avere i giorni contati, proprio ora che sempre più celebrities sembrano non farsi più alcun tipo di remora nello sfoggiare abiti e cappotti che un tempo gli sarebbero costate campagne di boicottaggio da parte degli animalisti. Jenna Ortega, star della serie tv Wednesday su Netflix, è arrivata alla première con una giacca di montone di produzione italiana dal costo di 15.500 dollari. Pharrell Williams si è esibito ai Grammy Awards con un lungo cappotto bianco e anche altri colleghi del mondo della musica – da Rihanna ad Asap Rocky, da Jennifer Lopez a Madonna e Kim Kardashian – si sono presentati avvolti nelle loro morbide pellicce. 🔗 Leggi su Open.online

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