Jazz al Museo un viaggio tra la Musica e la Scienza

Sabato 11 aprile alle 21.30, presso il Real Museo Mineralogico dell'Università di Napoli Federico II, si terrà l'evento Jazz al Museo. L’appuntamento, organizzato dai Quartieri Jazz, propone una serata dedicata alla musica jazz, con esibizioni dal vivo che si svolgeranno tra le sale del museo mineralogico. L’evento mira a unire il mondo della musica e della scienza in un’atmosfera originale e suggestiva.

L’appuntamento con i Quartieri Jazz è in programma per sabato 11 aprile ore 21.30 al Real Museo Mineralogico, Università di Napoli Federico II.IL CONCERTOCon una sonorità ricca, calda e travolgente, lasciatevi trasportare dalla musica in una delle location più suggestive del panorama partenopeo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Francavilla al Mare c'è "D'Annunzio Jazz”: "La Figlia di Iorio" rivive tra parola, musica e suggestioni jazzDomenica 8 marzo, dalle ore 19, all'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, ci sarà lo spettacolo “D’Annunzio Jazz”, un appuntamento di grande...

Gipsy Jazz Trio al Museo del Saxofono: a Maccarese una serata tra swing manouche, jazz e atmosfere gitaneSul palco saliranno Moreno Viglione e Augusto Creni alle chitarre manouche, insieme a Renato Gattone al contrabbasso, per un live che promette di...

The world won't believe Ethiopia looks like this! (Is this Africa)

Temi più discussi: Weekend a Milano: dal 3 al 5 aprile; Guido Harari, il fotografo del rock in mostra a Vicenza; ’Hammond Legacy’ e Velia Lalli, al MaM serata di jazz e risate; Quest’anno Miart cambia: 7 cose da vedere alla Milano Art Week 2026.

Jazz e satira al museo: a Monteriggioni arriva Stand Up MaM tra musica e comicitàMusica, ironia e riflessione sociale si incontrano in un’unica serata al BarMaM di Abbadia Isola. Sabato 28 marzo torna Stand Up MaM: ridere al Museo, appuntamento ormai consolidato del ciclo INCRO ... radiosienatv.it

Jazz al Museo, un viaggio tra la Musica e la ScienzaCon una sonorità ricca, calda e travolgente, lasciatevi trasportare dalla musica in una delle location più suggestive del panorama partenopeo, dove il suono si amplifica ed avvolge l’ascoltatore come ... napolitoday.it

FORMIA - Una conferenza per celebrare il centenario della nascita di due veri e propri giganti della musica del Novecento. E' l'iniziativa intrapresa dall’Associazione "Jazzflirt - Musica e altri Amori" al fine di ricordare Miles Davis e John Coltrane, due artisti che - facebook.com facebook

I protagonisti del genere nell’Archivio Jazz delle trasmissioni di Radio Rai. Su #RaiEasyWeb per le #disabilitàsensoriali bit.ly/JazzoArch x.com