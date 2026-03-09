Incidente a Capostrada Federico non ce l’ha fatta È morto in moto a 54 anni

Un uomo di 54 anni si è schiantato con la moto nel pomeriggio di sabato sulla superstrada di Pistoia. Nonostante i soccorsi, Federico Baldesi è deceduto sul posto. L’incidente si è verificato a Capostrada e le cause dello scontro sono ancora da chiarire. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Pistoia, 9 marzo 2026 – Non ce l'ha fatta Federico Baldesi, 54 anni, vittima del grave incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato lungo la superstrada di Pistoia. L'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando, all'altezza di Capostrada, si è scontrato con un'autovettura. Un impatto violento, la cui dinamica è ancora tutta da chiarire e che fin dai primi momenti è apparso gravissimo ai soccorritori intervenuti sul posto. A rendere la scena ancora più drammatica è stato il fatto che dietro di lui, con il proprio mezzo, stesse viaggiando il fratello Giancarlo, che ha assistito all'incidente. Un momento terribile che ha segnato profondamente chi era presente in quei concitati minuti.