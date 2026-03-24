Una comunità intera si è fermata, sospesa tra incredulità e commozione, per salutare un giovane che aveva consacrato la sua vita alla tutela degli altri. Dietro l’uniforme, però, c’era un ragazzo: Luca Sannino. La notizia della sua scomparsa ha rapidamente attraversato l’Italia, toccando nel profondo non solo chi lo conosceva, ma anche chi ha letto del suo coraggio e del suo impegno quotidiano. Era appena 27enne quando ha ceduto alla malattia contro cui combatteva da mesi e la sua storia ha rivelato con forza quanto il valore di una vita non si misuri in anni, ma nell’intensità con cui viene vissuta. Morto il carabiniere Luca Sannino: una vita tra servizio e dedizione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Non ce l’ha fatta”. Carabinieri in lutto, Luca è morto a soli 27 anni: chi era

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