Durante la cerimonia di apertura di Cannes 2026, due attrici sono salite sul tappeto rosso indossando abiti distinti ma entrambe con dettagli eleganti e senza tempo. Una vestiva un completo nero firmato Gucci, mentre l’altra optava per un outfit bianco di Jacquemus. Entrambe avevano unghie trasparenti, linee squadrate e un aspetto luminoso, riflettendo uno stile sobrio e sofisticato che ha catturato l’attenzione tra le celebrità e gli addetti ai lavori presenti.

I l tappeto rosso della Opening Ceremony di Cannes 2026 si trasforma in una masterclass di stile, dove il vero lusso sceglie di sussurrare invece di gridare. Mentre la Croisette brilla di flash, Jane Fonda e Demi Moore si sintonizzano sulla stessa frequenza cromatica, portando in scena la tendenza unghie più sofisticata del momento: il nude look assoluto. Demi Moore a Cannes: il debutto in giuria è un gioco di pois tridimensionali X Una scelta che abbandona gli artifici per celebrare una pulizia formale estrema, dove lo smalto trasparente diventa il punto d’incontro tra precisione e modernità. A Cannes 2026 brilla il trend unghie nude. In un’arena dove ogni minimo dettaglio è studiato per stupire, due grandi dive internazionali dimostrano che il vero colpo di teatro risiede nell’essenziale.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Jane Fonda (in nero Gucci) e Demi Moore (in bianco Jacquemus) inaugurano Cannes 2026 sintonizzandosi sulla stessa frequenza: unghie trasparenti, silhouette squadrata e luminosità ageless

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