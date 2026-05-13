James Maddison rischia una punizione da parte della FA dopo lo sfogo del VAR

James Maddison potrebbe essere soggetto a sanzioni da parte della Football Association dopo aver criticato l’arbitraggio in seguito al match tra Tottenham e Leeds United. Durante la partita, il giocatore ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione di non concedere un rigore al Tottenham, decisione presa anche con l’intervento del VAR. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità disciplinari del calcio inglese.

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