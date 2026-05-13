James Maddison rischia una punizione da parte della FA dopo lo sfogo del VAR
James Maddison potrebbe essere soggetto a sanzioni da parte della Football Association dopo aver criticato l’arbitraggio in seguito al match tra Tottenham e Leeds United. Durante la partita, il giocatore ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione di non concedere un rigore al Tottenham, decisione presa anche con l’intervento del VAR. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità disciplinari del calcio inglese.
Sito inglese: James Maddison ha rischiato una potenziale azione disciplinare da parte della FA dopo aver richiamato l’arbitraggio e la mancata concessione da parte del VAR di un rigore al Tottenham durante il pareggio per 1-1 contro il Leeds United. Il centrocampista, al suo tanto atteso ritorno da un infortunio al legamento crociato anteriore, è stato al centro di un controverso incidente durante il recupero che avrebbe potuto alterare in modo significativo le prospettive di sopravvivenza degli Spurs. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA James Maddison critica gli arbitri “pietrificati” su Instagram.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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