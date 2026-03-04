Chiara Balistreri ha commentato con amarezza su un social network, affermando che “questo Paese fa schifo”, dopo aver appreso dello sconto di pena inflitto all’ex fidanzato, che aveva violentemente maltrattato lei e altre donne. La ragazza aveva denunciato pubblicamente le violenze, che erano iniziate nel 2017, quando entrambi erano ancora minorenni. La sua reazione ha attirato l’attenzione sui casi di violenza e sulla giustizia.

Bologna, 4 marzo 2026 – “Ci vuole coraggio, lo stesso che che ha lui a picchiare le donne”: è amaro lo sfogo di Chiara Balistreri che denunciò sui social le violenze che aveva subìto dall’ex fidanzato, iniziate già nel 2017 quando entrambi erano ancora minorenni. E che ora si scaglia lo sconto di pena ottenuto da quell’uomo. La denuncia sui social e la condanna Nel 2022 si riprese con i segni delle botte: a picchiarla fu Gabriel Constantin, romeno di 24 anni, con il quale si era fidanzata quando ne aveva solo 13, la mandò in ospedale col naso rotto, pestata e presa a cinghiate con un guinzaglio per cani. Sessismo in Accademia: “Il tenente colonnello ci mortificava sempre, era aggressivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Questo Paese fa schifo”, lo sfogo Chiara Balistreri dopo lo sconto di pena per l’ex che la picchiava

Derubata a cena a Milano, lo sfogo di Alice Basso: "Fate schifo, spero che moriate male"Una cena in famiglia, un ristorante elegante nel cuore di Milano, poi il conto da pagare più salato di tutti: la sparizione della borsa.

Chiara Ferragni, lo sfogo e la confessione dopo la sentenza: «Perché vale ancora di più di un’assoluzione, ma non festeggio una vittoria»All’indomani della sentenza di proscioglimento che le ha fatto lasciare alle spalle – forse una volta per tutte – l’inchiesta sui pandori Balocco e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Questo Paese.

Temi più discussi: Questo Paese ti paga per andarci in vacanza, fossi in te ci andrei; Blog | Tutti i cittadini di questo Paese sono stanchi di vivere nella paura: Elly, ascolta!; Ma la speranza, dice Dio, è ciò che mi stupisce; Il premio doping - Appunti.

Chiara Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la picchiava: Questo Paese fa schifoLa giovane bolognese si sfoga in rete: Se mi fossi difesa o fatta giustizia da sola avrei avuto una pena più alta della sua ... bologna.repubblica.it

Lo sfogo di Chiara Balistreri per lo sconto di pena all’ex che la picchiava: «Questo Paese fa schifo, se mi fossi fatta giustizia da sola per lo stalking avrei preso una ...L'ex concorrente dell'«Isola dei famosi» che in passato aveva denunciato su TikTok le violenze subite dall'ex fidanzato scappato dagli arresti domiciliari ... corrieredibologna.corriere.it

Il problema di questo Paese: buste paga bassissime, anche da 5,67€ l’ora. Anche in quei settori, come il lusso, in cui una borsa viene venduta a 3mila euro in una boutique di alta moda. Al lavoratore quanto arriva Spesso 5€ l’ora o anche meno. Così abbiam facebook

Chiara Balistreri e lo sconto di pena all’ex che la picchiava: “Questo Paese fa schifo” x.com