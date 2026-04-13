Durante la partita tra Como e un avversario, un arbitro ha inizialmente lasciato correre un episodio, per poi concedere un fallo e, infine, assegnare un rigore dopo l’intervento del Var. La decisione finale ha portato alla trasformazione di un episodio contestato in un penalty che molti hanno ritenuto inesistente. La partita ha contribuito a consolidare il vantaggio dell’Inter sulla squadra napoletana, portando il distacco a nove punti.

La tragicomica gestione dell'episodio Bonny-Paz. L'attaccante calcia l'avversario e guadagna il penalty. Calvarese lo boccia senza appello, condannando anche il delirio dei 10 cartellini gialli estratti a casaccio nel secondo tempo. L’Inter sembra essersi cucina oramai lo scudetto sul petto. A dispetto di quanto si possa ancora sperare e sognare, la vittoria contro il Como ha messo 9 punti di vantaggio tra lei e il Napoli. Eppure la partenza degli uomini di Fabregas era stata perfetta, due gol di vantaggio in avvio, poi l’ecatombe. Eppure quando tutto sembrava ormai deciso, il Como non ha mollato e ha provato ad acciuffare la partita, nonostante fosse sotto di due gol.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Massa in stato confusionale a Como: prima non fischia, poi dà punizione e infine il Var gli fa dare un rigore inesistente

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