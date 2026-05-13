Nenad Jakovljevic, 37 anni, è stato nominato allenatore della Virtus, succedendo alla guida del club. In una dichiarazione, ha espresso soddisfazione per la responsabilità e ha ringraziato il predecessore per il lavoro svolto. Ha anche elogiato il gruppo per aver mantenuto l’unità durante il periodo di transizione. Jakovljevic ha un passato da giocatore e si è affermato come allenatore, portando con sé influenze di vari tecnici europei.

Un pizzico di Dusko (Ivanovic), un po’ di Svetislav (Pesic) e un tocco di Luca (Banchi). Mescolate il tutto e otterrete Nenad Jakovljevic, 37 anni, allenatore della Virtus. Coach più giovane di un giocatore (Hackett ne ha 38). Situazione che ci riporta indietro di 37 anni, quando la Virtus fu affidata a Ettore Messina, che aveva cinque mesi in meno di Roberto Brunamonti. Coach, come sta la Virtus? "Bene. Abbiamo fatto passi avanti, sia come approccio sia come risultati. Vogliamo dare continuità al nostro percorso, sapendo i sacrifici che abbiamo fatto e le difficoltà che abbiamo superato". Senza gli impegni di Eurolega la squadra può allenarsi meglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Jakovljevic si è preso la Virtus. "Fiero di guidare un club storico. Ho grande riconoscenza per Dusko. Bravo il gruppo a rimanere unito»

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