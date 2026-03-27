Terremoto in casa Virtus | esonerato Dusko Ivanovic Squadra affidata a Nenad Jakovljevic

Nel pomeriggio di oggi, la società ha annunciato l’esonero dell’allenatore Dusko Ivanovic, con la squadra affidata temporaneamente a Nenad Jakovljevic. La decisione arriva in un momento di tensione per il team, che sta attraversando un periodo difficile. La notizia ha suscitato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre la società si prepara a definire le future mosse.

Quello di oggi è un venerdì di passione anticipato per il basket bolognese. Almeno per quello sponda Virtus. Con un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio del 27 marzo 2026, la Virtus Bologna ha annunciato l'esonero di coach Dusko Ivanovic. Una decisione drastica che arriva nel momento cruciale della stagione, segnando la fine del rapporto con il tecnico montenegrino. La nota ufficiale della società di via dell'Arcoveggio è asciutta e formale: "Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica di aver sollevato dall'incarico di Head Coach della Prima Squadra il Sig. Dusko Ivanovic". Insieme al capo allenatore, lascia Bologna anche il suo storico assistente, Nenad Trajkovic. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Terremoto in casa Virtus: esonerato Dusko Ivanovic. Squadra affidata a Nenad Jakovljevic Articoli correlati Leggi anche: Sorpresa Virtus Bologna: esonerato coach Ivanovic. La squadra al vice Jakovljevic Basket, Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna. Già scelto il suo successore (provvisorio?)Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’esonero di Dusko Ivanovic, capo allenatore della Virtus Bologna da quasi un anno e mezzo a... Tutti gli aggiornamenti su Dusko Ivanovic Ribaltone Virtus Bologna, esonerato Ivanovic! Le motivazioni e la rabbia dei tifosi: Scelta senza senso!La Virtus Bologna e coach Ivanovic si separano a sorpresa. Sui social scoppia la rivolta dei tifosi, che chiedono chiarezza e si schierano con Dusko, condottiero dell'ultimo scudetto ... sport.virgilio.it Basket, Dusko Ivanovic esonerato dalla Virtus Bologna. Già scelto il suo successore (provvisorio?)Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'esonero di Dusko Ivanovic, capo allenatore della Virtus Bologna da quasi un anno e mezzo a questa ... oasport.it