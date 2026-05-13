Ivan Zazzaroni dopo il colloquio col pm dell'inchiesta arbitri | Querelerò il c… che mi ha offeso

Dopo essere stato ascoltato come testimone nell'inchiesta di Milano, il giornalista ha pubblicato un post in cui ha commentato alcuni aspetti dell'interrogatorio. Nel messaggio, ha espresso la volontà di querelare una persona che, secondo le sue parole, lo avrebbe offeso durante l'incontro con il pubblico ministero. La vicenda riguarda un'indagine in corso sulla gestione degli arbitri nel calcio.

Il giornalista Ivan Zazzaroni dopo essere stato ascoltato in Procura come teste nell'inchiesta di Milano ha pubblicato un post nel quale ha voluto chiarire alcuni punti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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