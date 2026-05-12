Inchiesta arbitri anche Ivan Zazzaroni sentito in Procura come testimone

Da quotidiano.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, un noto giornalista è stato ascoltato come testimone in Procura a Milano nell’ambito di un’indagine riguardante il sistema arbitrale. Si tratta di una fase dell’inchiesta che coinvolge diverse persone, tra cui anche figure note nel mondo dello sport e dell’informazione. L’indagine continua a focalizzarsi sui presunti comportamenti irregolari legati alle decisioni degli arbitri durante le partite.

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Milano, 12 maggio 2026 – Prosegue la “sfilata” di testimoni in Procura a Milano nell’ambito dell’inchiesta sul sistema arbitrale. Oggi è stata la volta di Ivan Zazzaroni,   noto volto tv e opinionista sportivo. Il cronista e direttore del Corriere dello Sport è entrato stamani nell'ufficio del pm Maurizio Ascione per essere ascoltato come teste. https:www.quotidiano.netcronacainchiesta-arbitri--figc-o3j0m19k Ieri è stato sentito anche l'avvocato amministrativista Giancarlo Viglione, legale della Figc, responsabile delle Relazioni istituzionali e dell'Ufficio legislativo, il quale avrebbe offerto uno "spaccato importante" sulla questione delle cosiddette 'bussate' alla sala Var nella scorsa stagione di campionato, per condizionare scelte arbitrali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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