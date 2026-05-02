Gaia spa | 53 milioni per la rete idrica e un utile di 2,9 milioni

Gaia spa ha annunciato un investimento di 53 milioni di euro destinato alla rete idrica, con un utile di 2,9 milioni di euro nel bilancio recente. L'azienda ha comunicato che i fondi saranno impiegati principalmente per interventi di manutenzione e riduzione delle perdite d'acqua. Restano da chiarire come tali investimenti influiranno sulle tariffe pagate dai cittadini e quali misure specifiche verranno adottate per migliorare l’efficienza del servizio.

? Cosa scoprirai Quanto incide l'investimento di 53 milioni sulla bolletta del cittadino?. Come verranno utilizzati i fondi per ridurre le perdite d'acqua?. Chi sostituirà il direttore generale alla guida di Gaia spa?. Perché il fondo per le utenze disagiate ha superato gli 11 milioni?.? In Breve Un milione di euro destinati al Fondo Utenze Disagiate per le famiglie fragili.. Oltre 11 milioni di euro erogati complessivamente dal fondo per il sostegno sociale.. 3 milioni di euro accantonati nel Fondo Nuovi Investimenti con risorse proprie.. Progetto Wadis finanziato dal Pnrr per ridurre le perdite della rete idrica.. L’assemblea dei soci di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gaia spa: 53 milioni per la rete idrica e un utile di 2,9 milioni Notizie correlate Leggi anche: Gaia chiude in positivo. Utile pari a 2,9 milioni: "Vicini alle fasce fragili" Leggi anche: Italmobiliare Spa, statuto modificato e approvato il bilancio: utile netto di 55,4 milioni, dividendo di 1,1 euro per azione Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Approvato il bilancio 2025 di GAIA S.p.A.: quasi 53 milioni di investimenti e utile di 2,9 milioni di euro; Organici Docenti: Massa Carrara ancora una volta penalizzata. La UIL Scuola denuncia tagli pesanti. Massa Carrara la Cenerentola della Toscana dove tanto piace tagliare e poco investire – Antenna 3. Gaia chiude in positivo. Utile pari a 2,9 milioni: Vicini alle fasce fragiliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Sostenibilità e inclusione. Gaia, crescita del 10% 92 milioni per il territorioBilancio di Sostenibilità di Gaia: il modello per generare e restituire valore agli utenti. Nel 2024 Gaia S.p.A. ha redistribuito quasi 92 milioni di euro delle risorse generate dalla propria attività ... lanazione.it Settima puntata al cardiopalma per il talent di Maria De Filippi: arrivano Sarah Toscano e Gaia, ma c'è grande tensione per i verdetti finali - facebook.com facebook