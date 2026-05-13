Italia Viva | tavolo permanente Arezzo Lavoro e Innovazione

Nel giorno 13 maggio 2026, un rappresentante di Italia Viva ha annunciato l’istituzione di un tavolo permanente denominato “Arezzo Lavoro e Innovazione”. L’obiettivo dichiarato è di sviluppare strumenti operativi per favorire la crescita e creare opportunità nel settore del lavoro, evitando di rimanere passivi di fronte ai cambiamenti in atto nel mercato. La proposta mira a promuovere interventi strutturati e concreti per rispondere alle sfide attuali.

Arezzo, 13 maggio 2026 – Si può stare fermi a guardare cosa accade nel mondo del lavoro, senza agire creando strumenti operativi in grado di proporre forme di crescita e opportunità strutturate? Non è più il tempo dell’inerzia. Venerdì prossimo, sarà lanciata da Riccardo Sestini, Presidente di Italia Viva area aretina, la Istituzione di un tavolo permanente “Arezzo Lavoro e Innovazione”, strumento operativo finalizzato a costruire un ecosistema territoriale integrato tra formazione, lavoro e innovazione. Il territorio aretino presenta un sistema economico e formativo articolato, caratterizzato dalla presenza di un tessuto produttivo diffuso e dinamico, da un sistema scolastico strutturato, dal Polo universitario aretino e da una componente crescente di professioni e servizi avanzati.🔗 Leggi su Lanazione.it

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