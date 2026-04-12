Commercio e turismo | istituito un tavolo permanente

È stato istituito un tavolo permanente dedicato al commercio e al turismo nella nostra città. La decisione mira a promuovere incontri regolari tra rappresentanti delle attività commerciali, del settore turistico e le istituzioni locali. L’obiettivo è facilitare lo scambio di informazioni e affrontare questioni legate allo sviluppo economico e alle strategie di promozione. La creazione di questa piattaforma è stata annunciata nelle ultime settimane, con l’intenzione di coinvolgere attivamente le parti interessate.

Un tavolo permanente sul commercio e sul turismo della nostra città. E’ quando ha deciso di avviare il Comune, dando seguito alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria nei mesi scorsi, che avevano presentato proprio all’amministrazione un documento contente una serie di punti chiave per il rilancio dei due settori, con azioni specifiche da mettere in campo sia a breve che a lungo termine. "Vogliamo dare seguito a un percorso condiviso – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessore alle Attività Economiche Mattia Galeazzi – con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e sistema economico...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Commercio e turismo: istituito un tavolo permanente Case di terra cruda, istituito il tavolo permanente: un patrimonio che interessa 42 ComuniE’ stato istituito, con decreto del presidente della Provincia di Chieti, il tavolo istituzionale permanente sulle tematiche delle case di terra... Criticità nella raccolta rifiuti a Marina di Lesina: istituito il tavolo permanente, fuori le associazioniEra stato prospettato alle associazioni sin dall’agosto di due anni fa come uno strumento di partecipazione per confrontarsi sulle criticità del...