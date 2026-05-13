Italia alla pechinese Capezzone | la lunga storia di inchini e affari con il regime

Negli ultimi giorni sono stati pubblicati articoli e dichiarazioni che criticano le relazioni tra alcuni ex primi ministri e il regime. Diverse testate giornalistiche hanno espresso posizioni condivise, mentre figure politiche hanno commentato pubblicamente su questi rapporti. La vicenda coinvolge anche una serie di incontri e accordi passati tra rappresentanti del governo e esponenti del regime, suscitando un ampio dibattito pubblico.

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