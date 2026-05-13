Italia alla pechinese Capezzone | la lunga storia di inchini e affari con il regime
Negli ultimi giorni sono stati pubblicati articoli e dichiarazioni che criticano le relazioni tra alcuni ex primi ministri e il regime. Diverse testate giornalistiche hanno espresso posizioni condivise, mentre figure politiche hanno commentato pubblicamente su questi rapporti. La vicenda coinvolge anche una serie di incontri e accordi passati tra rappresentanti del governo e esponenti del regime, suscitando un ampio dibattito pubblico.
Almeno tre ex primi ministri (Prodi, D'Alema, Conte) e almeno tre giornali (Corsera, Stampa, Repubblica) schierati come un sol uomo. L'entusiasmo per Pechino pare proprio irrefrenabile: in termini “congiunturali”, rispetto al prossimo incontro tra Donald Trump e il dittatore Xi Jinping, e in termini “sistemici”, con chiamiamolo così- un sempre più potente “partito cinese”, cioè una rete di interessi, di personalità, di analisti, che, nel grande scontro tra Occidente e Pechino, hanno il cuore che batte forte per il Dragone. Italia alla pechinese: ecco il partito cinese Caos derby Roma-Lazio Come ridurre le tasse al ceto medio Ecco la nostra prima pagina? #edicola #iltempoquotidiano #13maggio pic.🔗 Leggi su Iltempo.it
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