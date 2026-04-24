Domenica 26 aprile si terranno a Sulmona i Campionati italiani dei 10.000 metri, una competizione importante per atleti e appassionati di corsa. La gara si svolgerà nella provincia de L’Aquila e rappresenta un momento di qualificazione per la Coppa Europa di specialità, che si terrà a La Spezia il 23 maggio. Tra i partecipanti, spiccano i nomi di Del Buono e Nimbona, che si sono messi in evidenza nelle ultime settimane.

Sarà Sulmona (in provincia de L’Aquila) a ospitare i Campionati italiani dei 10.000 metri, che andranno in scena domenica 26 aprile e che avranno un peso specifico non indifferente in vista della Coppa Europa di specialità, prevista il prossimo 23 maggio a La Spezia. Chi farà bene in terra abruzzese si meriterà la maglia azzurra, con l’aggiunta di possibili innesti che saranno però assenti nella giornata dedicata al tricolore. Riflettori puntati su Federica Del Buono (quinta italiana di sempre con 31:24.41, crono maturato in occasione del quarto posto agli Europei 2024) e su Elvanie Nimbona, cittadina italiana di dicembre e già capace di accarezzare il primato nazionale di mezza maratona (1h08:38 a Berlino).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Del Buono e Nimbona illuminano i Campionati dei 10.000 metri. C’è la Coppa Europa all’orizzonte

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