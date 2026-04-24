Diario di Bordo – Verso Itaca | il Comunale racconta il suo ritorno a casa

Ieri si è svolta una conferenza stampa dedicata ai lavori di ristrutturazione del Teatro Comunale, con un focus particolare sul progetto “Diario di Bordo – Verso Itaca”. Durante l’incontro sono stati aggiornati i presenti sugli stati di avanzamento dei cantieri e sui prossimi interventi previsti per il ritorno a pieno regime dell’edificio. Sono state fornite anche alcune date indicative per il completamento dei lavori e l’inaugurazione.

Conclusa la conferenza stampa di ieri dedicata agli avanzamenti dei cantieri del Teatro Comunale, da oggi prende il via un “ Diario di bordo ” pensato per accompagnare la città negli ultimi mesi di navigazione verso Itaca di un viaggio che, partito nel dicembre del 2022 con la messa in scena di La Traviata al TEA e la successiva inaugurazione (febbraio 2023) del Comunale Nouveau, punta al prossimo rientro nella sede storica di Piazza Verdi, fissato per il 14 febbraio 2027. All’orizzonte il punto di attracco si distingue più chiaramente, gli ultimi 300 giorni di viaggio aumentano le aspettative, le speranze, il desiderio di riabbracciare il palcoscenico e la sala del Bibiena, sono i giorni più intensi, ma anche i più faticosi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Diario di Bordo” – Verso Itaca: il Comunale racconta il suo ritorno a casa Notizie correlate Giovanni Caccamo salpa da Capo Verde verso il Sud America: il diario di bordo di The Ark of Change contro la guerra e per immaginare un mondo diversoOceano Atlantico - Da Capo Verde a Paramaribo The Ark Of Change Diario di bordo - Capitolo 1 Caro Mondo, oggi comincia il viaggio. È partito il ’Cantiere Itaca’ a sostegno del Teatro ComunaleTutti con il caschetto regolamentare, per dare una sbirciatina al cantiere del Teatro Comunale di Bologna in Largo Respighi, dove sono in corso i... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nei porti italiani crescono gli episodi criminali. Focus su Livorno, sempre più crocevia di traffici; Diario di bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani; Diario di bordo: Libera fotografa i porti italiani e i fenomeni illegali; 6 Ore Imola, sabato, diario di bordo: tutti pazzi per Giovinazzi!. Legalità: Libera, domani a Firenze si presenta Diario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltreDiario di Bordo. Storie, dati e meccanismi delle proiezioni criminali nei porti italiani e oltre, con un focus sul Porto di Livorno e toscani, il rapporto alla terza edizione curato da Libera sarà p ... agensir.it Aggiornamento del diario di bordo sulla trasparenza dell’AIFAL’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) continua a dimostrare il suo impegno verso la trasparenza ... msn.com Vesu-diario di bordo : ‘ LA BUSSOLA’ La rotta è tracciata e la bussola punta dritta al Flava Beach. Hai il biglietto per poterla seguire Il 28 giugno l’Isola di Arcana prende vita: arte, spettacoli, esibizioni per 12 ore NO STOP. L’Early sta per sparire dal forziere. S facebook