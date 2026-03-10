L’Istituto Superiore di Sanità ha annunciato l’apertura di un concorso pubblico rivolto a diplomati per ricoprire ruoli di collaboratori tecnici. La selezione riguarda candidati in possesso di un diploma di istruzione superiore e si rivolge a chi desidera lavorare presso l’ente. La procedura di candidatura è già stata avviata, con scadenza prevista nei prossimi giorni.

L’Istituto Superiore di Sanità ha aperto un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di collaboratori tecnici diplomati. La selezione prevede contratti a tempo determinato e si inserisce all’interno dei progetti di ricerca applicata dell’ente. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per diplomati interessati al settore sanitario e scientifico, con la possibilità di lavorare in un contesto di ricerca di alto livello. Quali sono i profili richiesti. Il bando mette a disposizione 2 posti per collaboratori tecnici di livello VI, da inserire nel Dipartimento malattie infettive. I candidati saranno coinvolti in progetti europei di ricerca e avranno l’occasione di operare in laboratorio con tecnologie avanzate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Concorso collaboratori tecnici con diploma all’Istituto superiore di sanità

