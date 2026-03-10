Cesena | 347 ragazzi salvati dalla dispersione scolastica

A Cesena, il progetto Savana ha preso di mira 347 ragazzi a rischio di abbandono scolastico, intervenendo per evitarne la dispersione. L’iniziativa coinvolge studenti che altrimenti avrebbero potuto lasciare precocemente il percorso formativo, affrontando una sfida importante nel mantenere i giovani all’interno del sistema educativo. La situazione evidenzia un intervento mirato volto a sostenere i ragazzi in difficoltà.

La battaglia contro l’abbandono scolastico ha trovato un nuovo fronte operativo a Cesena, dove il progetto Savana sta intercettando 347 ragazzi che rischiano di uscire dal sistema educativo prima del compimento dell’obbligo. Il piano, nato nel 2023 e finanziato con una dotazione di 36 mila euro, porta gli educatori direttamente nei luoghi di aggregazione giovanile come la stazione ferroviaria, la Biblioteca Malatestiana e il centro commerciale Montefiore per ricostruire il rapporto di fiducia con i quindicenni. In un territorio dove la dispersione scolastica si attesta al 7,9 per cento, inferiore alla media nazionale del 9,8 per cento, l’iniziativa mira a trasformare lo scontro in dialogo, offrendo laboratori pratici che sostituiscano le lezioni tradizionali per riaccendere l’interesse verso la formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

