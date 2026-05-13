Istanza di pagamento in bacheca presidente circolo condannato per diffamazione

Da anteprima24.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un presidente di un circolo è stato condannato per diffamazione e ha recentemente affisso in bacheca una lettera che richiedeva un pagamento. La comunicazione si riferisce a una richiesta di denaro e ha suscitato attenzione tra i soci. La condanna per diffamazione è stata pronunciata in relazione a comportamenti passati del soggetto. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa tra le parti coinvolte.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva affisso una lettera concernente una richiesta di pagamento all’ex presidente Filippo Parisio, sulla bacheca dei soci del Circolo Nautico Posillipo, di cui è l’attuale presidente: il giudice per le indagini preliminari di Napoli Alessandra Grammatica ha condannato il presidente del Circolo Aldo Campagnola per diffamazione chiedendo il pagamento di una ammenda. La vicenda risale allo scorso 9 aprile, data dell’affissione della comunicazione, che sarebbe rimasta in vista sulla bacheca per circa 30 giorni. L’accusa aveva chiesto nei confronti dell’imputato una condanna a sei mesi di reclusione, ridotta a 4 con l’applicazione delle attenuanti generiche, oppure, in alternativa, a una multa di 600 euro, ridotta a 300 euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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