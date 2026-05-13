Un presidente di un circolo è stato condannato per diffamazione e ha recentemente affisso in bacheca una lettera che richiedeva un pagamento. La comunicazione si riferisce a una richiesta di denaro e ha suscitato attenzione tra i soci. La condanna per diffamazione è stata pronunciata in relazione a comportamenti passati del soggetto. La vicenda si svolge nel contesto di una disputa tra le parti coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto Aveva affisso una lettera concernente una richiesta di pagamento all’ex presidente Filippo Parisio, sulla bacheca dei soci del Circolo Nautico Posillipo, di cui è l’attuale presidente: il giudice per le indagini preliminari di Napoli Alessandra Grammatica ha condannato il presidente del Circolo Aldo Campagnola per diffamazione chiedendo il pagamento di una ammenda. La vicenda risale allo scorso 9 aprile, data dell’affissione della comunicazione, che sarebbe rimasta in vista sulla bacheca per circa 30 giorni. L’accusa aveva chiesto nei confronti dell’imputato una condanna a sei mesi di reclusione, ridotta a 4 con l’applicazione delle attenuanti generiche, oppure, in alternativa, a una multa di 600 euro, ridotta a 300 euro.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Istanza di pagamento in bacheca, presidente circolo condannato per diffamazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Concorsi fermi al Comune di Frasso Telesino: il Circolo P.D. presenta istanza di accesso civicoTempo di lettura: 2 minutiTrasparenza ed efficienza amministrativa al centro dell’azione del Partito Democratico di Frasso Telesino.

Uccise la vicina di casa, l'ex cuoco Marinangeli condannato a 4 anni per calunnia e diffamazioneANCONA – Sta già scontando un ergastolo e oggi sono arrivati altri 4 anni di condanna per Maurizio Marinangeli, l'ex cuoco di 65 anni, di Chiaravalle...

Temi più discussi: INAIL: operativo il nuovo servizio online Istanza di rateazione per debiti contributivi; L’INAIL, con l’istruzione operativa dell’8 maggio 2026, si a; Il debitore può presentare istanza di esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione giudiziale; Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze per gli elenchi regionali.

??I dati richiesti non possono essere utilmente rilasciati poiché l’invio di forniture a forze armate nazionali o NATO in un’area geografica attualmente critica, quale l’invio ipotizzato nell’istanza, crea un concreto pregiudizio all’interesse pubblico. #NATO #pio x.com

Come condividere un'unica istanza del client Prisma tra un'app NestJS e un'app Node.js normale in un monorepo pnpm? reddit

INAIL: aggiornamento servizio online Istanza di rateazioneL’istruzione operativa INAIL n.4090/26 comunica l’aggiornamento del servizio online Istanza di rateazione alla luce della nuova procedura. ecnews.it

Conversione istanza accesso in accesso civico: vetoIl veto giurisprudenziale sulla reiterazione dell’istanza di accesso ai documenti e sulla conversione della stessa in istanza di accesso civico generalizzato in sede processuale. Breve esposizione del ... diritto.it