Concorsi fermi al Comune di Frasso Telesino | il Circolo PD presenta istanza di accesso civico

Al Comune di Frasso Telesino, le procedure dei concorsi pubblici sono attualmente ferme. Il Circolo del Partito Democratico ha presentato un'istanza di accesso civico per ottenere chiarimenti sulla situazione. La richiesta mira a verificare eventuali irregolarità e a promuovere maggiore trasparenza nelle attività amministrative del Comune. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti, che dovranno ora rispondere alla richiesta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Trasparenza ed efficienza amministrativa al centro dell’azione del Partito Democratico di Frasso Telesino. Il Circolo P.D. “Lino Massaro”, ha inoltrato un’istanza di accesso civico generalizzato (ex art. 5, c. 2, D. Lgs. 332013) ai vertici del Comune per fare luce sullo stallo delle procedure concorsuali indette a fine 2022. Al centro della questione vi sono due bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale tra febbraio e marzo 2023: uno per l’assunzione di un agente di Polizia Locale (cat. C) e l’altro per un istruttore amministrativo (cat. C). Nonostante i termini per le domande siano scaduti da oltre tre anni, le prove concorsuali non sono mai state espletate.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Concorsi fermi al Comune di Frasso Telesino: il Circolo P.D. presenta istanza di accesso civico Notizie correlate Provinciali, Lega al 10%: eletto il sindaco di Frasso TelesinoLa Lega Salvini Premier supera il 10% alle elezioni provinciali di Benevento ed elegge, per la prima volta, un proprio rappresentante nel Consiglio... Frasso Telesino: battaglia per i fondi dopo il nubifragioIl Comune di Frasso Telesino ha richiesto formalmente alla Regione Campania l’attribuzione dello stato di calamità naturale per contrastare i danni...