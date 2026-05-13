Israele | pena di morte per il 7 ottobre

Israele sta considerando l’ipotesi di applicare la pena di morte in relazione a un procedimento giudiziario che riguarda eventi del 7 ottobre. La situazione ricorda il processo Eichmann del 1961, che si svolse a Tel Aviv. La discussione sulla possibile reintroduzione di questa pena ha suscitato attenzione nel Paese, che si trova ad affrontare questioni legali e di sicurezza legate a questo caso.

Israele si prepara a rivivere un nuovo processo Eichmann. Così come nel 1961 Tel Aviv istituì un tribunale penale speciale per giudicare uno dei principali artefici della ’soluzione finale’, decisa dalla Germania nazista per liquidare sei milioni di ebrei, lunedì sera la Knesset ha approvato una legge per creare un’autorità giudiziaria militare, speciale incaricata di processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso i massacri del 7 ottobre 2023. Attualmente sono circa 300 i miliziani catturati. "Abbiamo fatto la cosa giusta", ha commentato il ministro della Giustizia, Yariv Levin. Il provvedimento è stato varato all’unanimità, a dimostrazione di quanto le stragi nei kibbutz e al festival Supernova abbiano lasciato un segno indelebile e tragico nella società israeliana.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Israele reintroduce la pena di morte per i palestinesi

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Mentre #Israele si prepara a processare i terroristi di #Hamas responsabili del 7 ottobre, molti parlano già di una sorta di Norimberga israeliana. Per gli imputati, l’esito potrebbe tradursi nelle pene più severe previste dalla legge e, quindi, nella pena di morte. x.com

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