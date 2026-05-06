L'ONU ha richiesto al governo israeliano di liberare due cittadini, Saif Abukeshek e Thiago Avila, detenuti senza un processo. La richiesta si basa sulla condanna della detenzione arbitraria, definendola una violazione dei diritti umani. La detenzione riguarda persone legate alla Global Sumud, un'organizzazione coinvolta in attività di solidarietà. La vicenda è al centro dell'attenzione internazionale, mentre le autorità israeliane non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali.

Mentre la detenzione arbitraria di Saif Abukeshek e Thiago de Avila, membri della Global Sumud Flotilla, è stata estesa di altri sei giorni, a chiedere la liberazione degli attivisti è anche il portavoce dell’ufficio delle Nazioni unite per i diritti umani Thameen Al-Kheetan: “Israele deve rilasciarli immediatamente e senza condizioni “, ha detto. “Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno”. I due attivisti “continuano a essere trattenuti senza accusa”. Il portavoce ha anche citato gli “inquietanti” resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Abukeshek e de Avila, abusi che “devono essere indagati”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Onu chiede a Israele di liberare Thiago Avila e Saif Abukeshek: “La solidarietà non è un crimine”

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