Ispettorato del Lavoro | il TAR Umbria respinge il ricorso della candidata

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha respinto il ricorso presentato da una candidata in una procedura di concorso. La decisione segue un'istanza in cui la candidata contestava la sua esclusione dalla graduatoria, basata su un errore di calcolo. La sentenza sottolinea come le differenze nelle tempistiche di valutazione tra le varie regioni abbiano influito sulla posizione della candidata.

? Domande chiave Come può un errore di calcolo cancellare una posizione in graduatoria?. Perché le diverse tempistiche regionali hanno penalizzato questa candidata?. Cosa ha stabilito il TAR sul diritto al legittimo affidamento?. Chi deve rispondere della disparità di trattamento tra le regioni?.? In Breve Limite del 20% per idonei non vincitori riduce la lista da 22 a 12 candidati.. Avvocati Antonio De Angelis e Daniele Proetti contestano la disparità territoriale tra le regioni.. Rettifica della graduatoria avvenuta il 16 gennaio per correggere errore materiale iniziale.. Prove suppletive per maternità previste nel luglio 2025 causano slittamenti cronologici regionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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