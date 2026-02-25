Il Tar del Veneto respinge il ricorso dei legali della discoteca

La discoteca Storya rimarrà chiusa per sessanta giorni come disposto dal questore di Padova, Marco Odorisio. I legali della discoteca di Santa Giustina in Colle, avevano, come preannunciato, presentato ricorso al Tar Veneto, con richiesta di applicazione, in via cautelare e urgente della sospensiva, dell’impugnato provvedimento del questore. Ebbene, il Tar Veneto, ha ritenuto di respingere tale richiesta cautelare di sospensiva, fissando la trattazione collegiale del ricorso in Camera di Consiglio in una udienza prevista per la metà del mese di marzo. Il terzo provvedimento di chiusura disposto dal questore, in data 13 febbraio, è stato adottato alla luce dei gravi fatti avvenuti nel locale di pubblico intrattenimento nella notte di domenica primo febbraio quando un ragazzo di 19 anni è stato vittima di una violenta aggressione con pestaggio da parte di un gruppo di buttafuori del locale ed è finito in ospedale dove gli è stata diagnosticata la frattura di una gamba. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

