Decreto taglia idonei cancella 10 posizioni | candidata umbra perde il posto all’Ispettorato del lavoro
Un decreto denominato “taglia idonei” ha portato alla cancellazione di dieci posizioni, tra cui quella di una candidata umbra che aveva partecipato a un concorso presso l’Ispettorato del lavoro. La donna ha presentato ricorso al Tar dell'Umbria, ma la richiesta è stata respinta e la sua posizione è stata annullata. La vicenda si è conclusa con un’udienza in tribunale senza esiti favorevoli per la ricorrente.
Il “taglia idonei” annulla la sua posizione dopo il concorso all’Ispettorato del lavoro. Si è conclusa con un nulla di fatto, per la ricorrente, la battaglia legale davanti al Tar dell'Umbria. I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato da una candidata che ha visto sfumare.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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