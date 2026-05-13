Decreto taglia idonei cancella 10 posizioni | candidata umbra perde il posto all’Ispettorato del lavoro

Un decreto denominato “taglia idonei” ha portato alla cancellazione di dieci posizioni, tra cui quella di una candidata umbra che aveva partecipato a un concorso presso l’Ispettorato del lavoro. La donna ha presentato ricorso al Tar dell'Umbria, ma la richiesta è stata respinta e la sua posizione è stata annullata. La vicenda si è conclusa con un’udienza in tribunale senza esiti favorevoli per la ricorrente.

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