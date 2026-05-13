Isola Sacra sequestrato cantiere navale e ristorante Occupavano 28mila mq senza pagare concessione e Tari

Un’area demaniale di circa 23.000 metri quadrati, comprensiva di 5.700 metri quadrati di specchio d’acqua, è stata sottoposta a sequestro nella zona di Isola Sacra, nel territorio di Fiumicino. Il provvedimento riguarda un cantiere navale e un ristorante che occupavano illegalmente lo spazio senza aver ottenuto le necessarie concessioni e senza versare la Tari. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine per verificare la posizione dell’occupazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui