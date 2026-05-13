Isola Sacra sequestrato cantiere navale e ristorante Occupavano 28mila mq senza pagare concessione e Tari
Un’area demaniale di circa 23.000 metri quadrati, comprensiva di 5.700 metri quadrati di specchio d’acqua, è stata sottoposta a sequestro nella zona di Isola Sacra, nel territorio di Fiumicino. Il provvedimento riguarda un cantiere navale e un ristorante che occupavano illegalmente lo spazio senza aver ottenuto le necessarie concessioni e senza versare la Tari. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine per verificare la posizione dell’occupazione.
Un’intera area demaniale di quasi 23.000 metri quadrati, a cui si aggiungono altri 5.700 metri quadrati di specchio d'acqua, è finita sotto sequestro in località Isola Sacra, nel territorio di Fiumicino. L’operazione, scattata nei giorni scorsi sulla sponda destra del Tevere, ha portato alla luce.🔗 Leggi su Romatoday.it
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