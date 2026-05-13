Ischitella | un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale
A Ischitella, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni proveniente da San Nicandro Garganico in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’arresto è stato effettuato in relazione a un furto aggravato avvenuto presso un’attività commerciale della zona. L’individuo è stato portato presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
I Carabinieri della Stazione di Ischitella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 28enne originario di San Nicandro Garganico, accusato di furto aggravato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono state avviate dai Carabinieri in. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Ischitella: un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale
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