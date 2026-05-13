Ischitella | un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Ischitella, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni proveniente da San Nicandro Garganico in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’arresto è stato effettuato in relazione a un furto aggravato avvenuto presso un’attività commerciale della zona. L’individuo è stato portato presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I Carabinieri della Stazione di Ischitella hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari a carico di un 28enne originario di San Nicandro Garganico, accusato di furto aggravato. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia, sono state avviate dai Carabinieri in. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

ischitella un uomo arrestato dai carabinieri per furto in attivit224 commerciale
© Ilsipontino.net - Ischitella: un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ischitella: un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale

Video Ischitella: un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale

Notizie correlate

Furto al centro commerciale, trovato con addosso quattro giubbotti e altri vestiti nello zaino: arrestato un uomoSabato pomeriggio, due pattuglie della Sezione Radiomobile della compagnia di Ravenna sono interventute per un furto in atto presso il centro...

Tenta il furto in un’abitazione: arrestato dai carabinieri, caccia ai compliciTentato furto in un’abitazione al Quadrivio di Campagna, dove nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web