Ischitella | un uomo arrestato dai Carabinieri per furto in attività commerciale

A Ischitella, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 28 anni proveniente da San Nicandro Garganico in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. L’arresto è stato effettuato in relazione a un furto aggravato avvenuto presso un’attività commerciale della zona. L’individuo è stato portato presso la propria abitazione, dove dovrà rimanere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

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