Tenta il furto in un’abitazione | arrestato dai carabinieri caccia ai complici

I carabinieri hanno arrestato un uomo al Quadrivio di Campagna mentre tentava di entrare in un’abitazione nella serata di ieri. Durante l’intervento, sono state avviate anche le ricerche di eventuali complici coinvolti nel tentativo di furto. La polizia ha comunicato l’arresto e l’inizio delle indagini per ricostruire l’accaduto e identificare eventuali altri soggetti coinvolti.

Tentato furto in un'abitazione al Quadrivio di Campagna, dove nella serata di ieri i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso mentre cercava di introdursi in un appartamento. Il colpo è stato sventato in via della Democrazia grazie alla segnalazione tempestiva giunta al numero di emergenza. I militari dell'Arma dei Carabinieri sono intervenuti rapidamente sul posto, riuscendo a intercettare un uomo di origine straniera proprio mentre stava tentando di mettere a segno il furto. L'uomo è stato bloccato e arrestato in flagranza di reato. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il presunto ladro non avrebbe agito da solo. Sono infatti in corso accertamenti da parte degli investigatori per individuare eventuali complici che potrebbero aver fornito supporto logistico durante il tentativo di furto.

