Gli Stati Uniti hanno offerto 15 milioni di dollari per ottenere informazioni sulle spedizioni di petrolio dall'Iran, ma le trattative tra i due paesi sono ancora ferme. Dopo il rifiuto di Teheran alla proposta americana, fonti vicine alla Casa Bianca riferiscono che l'amministrazione sta valutando la possibilità di riprendere operazioni militari, già minacciate nelle settimane precedenti. La situazione rimane tesa e senza segnali di progressi nelle negoziazioni.

Non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura della proposta Usa da parte di Teheran, Donald Trump starebbe considerando di riprendere importanti operazioni militari, minacciate come spauracchio già nelle scorse settimane. La CNN parla di un incontro del capo della Casa Bianca con i suoi generali. Ieri il primo ministro del Qatar ha affermato che “Evitare la ripresa della guerra è una responsabilità globale”. Nel frattempo trapela che il segretario di Stato americano Marco Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi avrebbero concordato, durante una conversazione telefonica avvenuta ad aprile, di non consentire a nessun...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Usa offrono 15 mln di dollari per informazioni sulle spedizioni di petrolio – La diretta

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