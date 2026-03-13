Gli Stati Uniti hanno annunciato un'offerta di 10 milioni di dollari per chi fornirà informazioni sui leader del regime islamista in Medio Oriente. Nei giorni scorsi, Donald Trump ha affermato che la guerra contro l’Iran si sta avvicinando alla conclusione. L'iniziativa mira a raccogliere dettagli sulle figure di spicco del governo iraniano, con l'obiettivo di influenzare la situazione politica nella regione.

Nei giorni scorsi Donald Trump ha sottolineato che la guerra contro l’Iran è agli sgoccioli e adesso gli Usa tentano il tutto per tutto, offrendo ricompense fino a 10 milioni di dollari per le informazioni sulle figure più importanti del regime islamista. In un post diffuso su X dall’account “Reward for Justice”, collegato al dipartimento di Stato americano, si richiedono notizie sui «leader chiave dei Guardiani della Rivoluzione». Secondo il messaggio, che allega anche le foto degli esponenti sciiti ricercati, «queste persone comandano e dirigono vari reparti dell’esercito iraniano, che pianificano, organizzano e mettono in atto atti terroristici in tutto il mondo». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Far west in Medio Oriente, gli Usa offrono 10 milioni di dollari a chi consegnerà informazioni sui leader del regime

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