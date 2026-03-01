Iran Trump | Le nostre operazioni potrebbero durare un mese Parleremo con Teheran Gli ayatollah e l’ex poliziotto | chi può salire al potere

Gli Stati Uniti hanno dichiarato che le loro operazioni in Iran potrebbero durare fino a un mese, sottolineando che parleranno con le autorità di Teheran. Nel frattempo, nelle dinamiche di potere dell’Iran si confrontano gli ayatollah e un ex poliziotto, che si contendono la possibilità di salire al vertice. Dopo l’uccisione della guida suprema, le attività militari statunitensi sono state intensificate e la situazione politica interna si evolve rapidamente.

Dopo l’uccisione di Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran da oltre tre decenni, le operazioni militari degli Stati Uniti nella regione potrebbero durare «quattro settimane o meno». Lo ha detto Donald Trump in un’intervista al Daily Mail. Intanto, la nuova leadership iraniana ha chiesto a di riavviare il dialogo con Washington. Ad annunciarlo è sempre il presidente americano, in un’intervista concessa al sito americano The Atlantic: «Ho accettato di farlo, quindi parlerò con loro. Avrebbero dovuto farlo prima, era pratico e facile da fare. Hanno aspettato troppo a lungo». Non è chiaro se l’invito a negoziare giunto da Teheran farà cessare gli attacchi americani e israeliani contro la Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Open.online

Khamenei è morto, la conferma di Teheran. Trump: «Ci sono buoni candidati», esulta il figlio dello scià. Gli ayatollah e l’ex poliziotto: chi può salire al potereLa televisione di Stato iraniana ha confermato nelle prime ore di oggi la morte della Guida suprema Ali Khamenei, 86 anni, al potere dal 1989.

«Iraniani, prendete in mano il vostro governo e il vostro destino»: il discorso con cui Trump ha annunciato l'attacco all'IranIl presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'attacco sull'Iran con parole che invocano il rovesciamento del regime degli ayatollah. «Distruggeremo i loro missili, la loro marina, la loro industria ... corriere.it

Attacco Iran, Trump: Buona telefonata con Netanyahu, diverse le vie d'uscitaLeggi su Sky TG24 l'articolo Attacco su Iran, Trump: Nostro obiettivo è difendere americani da minacce regime ... tg24.sky.it

L'Iran ha lanciato una raffica di missili contro il centro, il nord e il sud di Israele. Lo riporta Haaretz. Altri media israeliani confermano che le sirene hanno risuonano in ampie zone di Israele durante l'ultimo attacco missilistico balistico dell'Iran. Gli avvisi sono atti - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Europa avverte Teheran che gli attacchi agli alleati del Golfo sono "inaccettabili". Si muove la Nato e Parigi invia la portaerei De Gaulle nel Mediterraneo Est #ANSA x.com