Il ministro degli Esteri ha dichiarato che nessuna nave italiana si muoverà verso lo Stretto di Hormuz senza l’approvazione del Parlamento. Ha inoltre precisato che nessun militare italiano sarà inviato in una regione priva di adeguate garanzie di sicurezza e senza un quadro giuridico internazionale ben definito. Le sue parole arrivano in un momento di attenzione crescente sulla presenza militare nel Golfo e sulle implicazioni legali di eventuali operazioni.

“Voglio ribadire ancora una volta che nessuna nave sarà impiegata a Hormuz senza che questo Parlamento lo abbia autorizzato; nessun nostro militare sarà dislocato in un teatro che non offra adeguate garanzie di sicurezza, e senza che vi sia un quadro giuridico internazionale preciso”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Tajani: "Nessuna nave italiana a Hormuz senza ok Parlamento"

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